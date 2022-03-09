Kars’ta 3 ilçede okullar tatil edildi

Kars’ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde öğleden sonra okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Sarıkamış, Selim ile Digor ilçelerinde okullarda eğitim ve öğretime öğleden sonra ara verildi. Kar yağışının etkili olduğu Kars’ta bulunan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 70 santim olarak ölçüldü.

Kars’ta kar yağışı aralıksız devam ediyor. Kar yağışının olduğu kentte zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.