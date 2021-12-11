Kars’ta 3 bin 531 işletme denetlendi

Kars’ta 2021 Aralık ayına kadar 3 bin 531 işletme denetlendi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda bağlantılı işyerlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 1 Ocak 2021 tarihinden bugüne kadar il genelinde gıda ile bağlantılı 3 bin 531 işletme denetlenirken, aralıksız olarak yapılan risk esaslı rutin denetimlerin yanısıra ‘Alo 174 Gıda İhbar Hattı’na gelen şikayetler doğrultusunda denetimler gerçekleştirildi.

Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması noktasında azami bir hassasiyet gösterilerek yapılan denetimler sonucunda insan sağlığını olumsuz etkileyen ve mevzuata aykırı hareket eden gıda işletmelerine idari yaptırımlar uygulandı.

Yapılan denetimlerde işletme sahiplerine insan sağlığı için alınması gereken tedbirler kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda bulunan kantin ve yemekhaneler ile birlikte okul çevresinde gıda satışı yapan veya toplu tüketime sunan işyerlerinin denetlenmesine özen gösterildi.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.