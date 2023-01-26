Kars’ta 3 bant bilardo şampiyonası sona erdi

Kars’ta düzenlenen ve 37 sporcunun katıldığı 3 bant bilardo şampiyonası sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kars İl Bilardo Temsilciliği tarafından düzenlenen ve bir birinden çekişmeli maçlara sahne olan Bilardo Şampiyonası sona erirken, sporcuların karşılaşmaları nefesleri kesti.

5 gün süren karşılaşmalar sonunda Gökmen Alkaya 1’inci, Yener Güler 2’inci, Mahir Güney 3’üncü ve Ayhan Arslan ise 4’üncü oldu. Dereceye giren sporcuların ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Şampiyon sporcular önümüzdeki günlerde yapılan olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’na katılarak Kars’ı temsil edecekler.