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Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

KARS 24.11.2021, 12:04
Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Kars’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlandı.

İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Sinevizyon gösterisiyle devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay yaptı.

Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Her bireyin yetişmesinde büyük rol üstlenen, ilim ve irfanı, bilgi ve teknolojiyi genç dimağlara işleyip, onları geleceğe hazırlama konusunda her türlü fedakârlığı gösteren siz öğretmenlerimize ülke olarak, millet olarak minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüs salgınında öğretmenlerimizin ne kadar özverili olduğunu bir kez daha gördük. Yaşanan süreçte yüz yüze eğitim yapılamaması nedeniyle yaşanan bütün güçlüklere rağmen uzaktan eğitim şeklinde de olsa öğrencilerinizi yalnız bırakmadınız. Evinizden, okulunuzdan, mümkün olan her ortamda öğrencilerinize ders vermeye devam ettiniz. Bu büyük özverinizden, emeğinizden, vefakârlığınızdan dolayı tüm öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öksüz, “Bu kadar ulvi ve önem arz eden öğretmenlik görevini ifa ederken siz öğretmenlerden beklentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” sözünden hareketle ve “insanı yücelt ki devlet yücelsin” anlayışıyla, genç nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp, onları içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi düzeyine ulaştırmak, evrensel değerleri gözetip, milli ve manevi kültürümüzü özümseyen, bilgi ışığında, çok okuyan ve sorgulayan nesiller yetiştirmenizdir. Engin tarihi mirası, kültür ve sanat altyapısı ile her geçen gün ilerleyen, değişen ve gelişen ilimizde eğitimdeki başarı çıtasını daha yükseklere çıkarma konusunda azimli ve kararlıyız. Hedefimiz, eğitimde de özellikle turizm alanında yakaladığımız ivmeye paralel olarak başarı düzeyini yükseltmek, eğitim ve öğretim kalitesinde bir başarı hikâyesi yazmaktır” diye konuştu.

Öksüz, İlimizin lise ve üniversiteye girişteki başarı düzeyini daha üst seviyelere taşımak zorundayız. Hem Kars olarak hem de ülke olarak ileriye gitmek zorundayız. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonuna paralel olarak biz de ilimiz için eylem planı hazırladık ve uygulamaya koyduk. Bu eylem planımızın sizlerin gayretiyle etkin bir şekilde uygulanmasıyla hep birlikte inşallah eğitim altyapısı sağlam, ulusal ve uluslararası platformlarda başarılarıyla adından söz ettiren bir şehir olacağımıza yürekten inanıyorum. İyi bir eğitim vererek, öğrencilerin iyi bir meslek sahibi olmalarını sağlamak elbette önemlidir. Ancak; ondan daha da önemlisi iyi insan yetiştirmektir. Siz değerli öğretmenlerimizin müfredattaki derslerin ve akademik başarının dışında öğrencilerimizin kalbine, ruhuna dokunmanızı, karakterli, ahlaklı, kutsal değerlerimizi ve insani değerleri en üst düzeyde benimsemiş olarak öğrencilerinizi yetiştirmenizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mesleğe yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Programda emekli olan öğretmenlere şeref belgeleri ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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