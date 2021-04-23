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Kars’ta 23 Nisan konvoyu

Kars’ta kamu kurum ve kuruluşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenledi.

KARS 23.04.2021, 13:04
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Kars’ta 23 Nisan konvoyu

Kars’ta kamu kurum ve kuruluşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenledi.

Kars Valiliği önünde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kars Belediyesi, AFAD ve UMKE araçları bir araya gelerek “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” pankartını astılar. Araçlar daha sonra sirenler çalarak kentte tur attı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kars Belediyesi anons merkezinden il genelinde çocuk şarkıları dinletildi.
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