Kars’ta 2023 kış tatbikatı açıklaması

Kars Şehit Asb. Kd. Üçvş. İ. Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında (Akbaba atış ve tatbikat bölgesi) 18 Ocak 2023-02 Şubat 2023 tarihleri arasında Kış Tatbikatı-2023 icra edilecek.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tatbikata katılan savaş uçaklarının tatbikat esnasında denenmiş atılamamış mühimmatının bırakılması maksadıyla 40 00.62617 K - 42 54.55810 D (38 TLK 21558-31009) koordinatı Yük Atma (Jettison) Noktası olarak tespit edilmiştir.

24, 27, 30 Ocak ve 02 Şubat 2023 tarihlerinde yukarıda belirtilen koordinata Hava Kuvvetlerince atış yapılabilme ihtimali olduğundan dolayı can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.