Kars’ta 20 köy yolu ulaşıma kapalı

Kars’ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı yolları kapalı bulunan 73 köyden 53’ünün yolu ulaşıma açılırken, kapalı bulunan 20 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor

Kars’ta ulaşıma kapalı bulunan 20 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Kars merkeze bağlı 2 köy, Akyaka’da 2, Digor’da 4, Kağızman’da 2, Sarıkamış’ta 6 ve Susuz’da 4 olmak üzere toplam 20 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Özel İdare karla mücadele ekipleri çalışma yapıyor. Köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor.