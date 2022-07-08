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Kars’ta 2 sağlıkçıya başarı belgesi verildi

“Pençe-Kilit” Harekatında görev alan 2 sağlıkçıya başarı belgesi verildi.

KARS 08.07.2022, 09:22
Kars’ta 2 sağlıkçıya başarı belgesi verildi

“Pençe-Kilit” Harekatında görev alan 2 sağlıkçıya başarı belgesi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan “Pençe- Kilit” Harekatı çerçevesinde Hakkari’de kurulan seyyar hastanede görev yapan Kars İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE personellerinden Bülent Yılmaz ve Serhat Bayşar’ın görev yaptığı süre içerisinde üstün gayret gösterdi.

Sağlık personellerine gösterdikleri üstün gayret ve başarıdan dolayı İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu tarafından başarı belgesi verildi.

Bir süre sağlık personelleriyle sohbet eden Lazoğlu, gayretlerinden dolayı sağlık personellerini kutladı.

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