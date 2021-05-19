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Kars’ta 19 Mayıs etkinliği

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

KARS 19.05.2021, 11:49
Kars’ta 19 Mayıs etkinliği

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün çelenginin konulmasıyla başladı.

Tören daha sonra Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Koreografi düzen istiklal Marşı okunacak, Çevrimiçi gençlik söyleyişi yapılacak, etkinlikler online satranç turnuvasıyla son bulacak.
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