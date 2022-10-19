Kars’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarların bulunduğu mahalle veya köyde, görevi itibariyle devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini, halkla devlet kurumları arasında da köprü vazifesi görmekte olduğunu belirtti.

Öksüz, muhtarların halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makamlara bildiren insanlar olduğunu kaydetti.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vilayetler Evi Hotels Kars Beylerbeyi Sarayı’nda muhtarlarla bir araya gelen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarlık müessesesinin önemine değindi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, “Muhtarlık elbette demokrasimizde çok önemli bir kurumdur. Sizler, hiçbir siyasi parti ismi belirtmeksizin mahalle ve köy halkı tarafından ismen seçilen kişilersiniz. Bu nedenle muhtarlar, insanların güvenini kazanmış çalışkan, adil, hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Halkın istek ve arzularını, sıkıntılarını ilk elden bir üst makama bildiren insanlardır. Muhtarlık, fedakarlık gerektiren zor bir görevdir. Arkasına hiçbir gücü almadan sadece hizmet için bu göreve talip olur. Muhtarlarımız, hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşıdır ve bu zorlu görevi büyük bir özveri ve meşakkatle yerine getirmektedirler” dedi.

“Muhtarlarımız, hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli ve ayrıcalıklı bir görevi yürütmektedir”

Öksüz, “Sizler vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, halkımızın mutlu, huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi görmektesiniz. Ayrıca hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli ve ayrıcalıklı bir görevi yürütmektesiniz. Muhtarlarımız, sorumluluk bölgeleri içerisinde çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin birinci derecede muhatabı olmaktadırlar. Bu nedenle de siz değerli muhtarlarımız, Devletimizin de en temel muhataplarısınız. Kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında sizlere çok önemli bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Vatandaşlarımıza sunulacak hizmetler noktasında istediğimiz, arzu ettiğimiz başarıya ulaşabilmemiz, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğimizin gelişmesi, ihtiyaç sahibi insanlarımıza her anlamda gereken destekleri sağlayabilmemiz için her zaman siz değerli muhtarlarımızın desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Bizler devlet olarak, vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızla vatandaşa hizmet yolunda kesintisiz olarak diyalogumuzu sürdürmekteyiz diyen Öksüz, “Gerek düzenlediğimiz çeşitli toplantılarda gerekse bireysel olarak zaman zaman bir araya geliyoruz, taleplerinizi karşılamaya, sorunlarınızı çözmeye gayret ediyoruz. Her konuda sizlerin yanında olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Bu güzel, anlamlı günde davetimize katıldığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Muhtarlar Günü’nüzü tekrar kutluyor, hepinize ailelerinizle, vatandaşlarımızla birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu yarınlar diliyorum” şeklinde konuştu.