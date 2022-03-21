Kars’ta 169 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köylerin yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi bulduğu Kars’ta köylerin şehirle bağlantısı kesilirdi.

Kentte genelinde karla mücadele çalışması başlatılırken, yürütülen çalışmaları tipi olumsuz etkiliyor.

Kars’ta merkeze bağlı 49, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 5, Digor’da 23, Kağızman’da 18, Sarıkamış’ta 24, Selim’de 28 ve Susuz’da 19 olmak üzere toplam 169 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.