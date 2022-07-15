Kars’ta 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı

Kars’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan ‘Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı.

Bedesten Bölgesi’nde açılan fotoğraf sergisinde 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminde yaşanan olayların anlatıldığı fotoğraflar yer aldı.

Sergi’nin açılışını yapan Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, “15 Temmuz 2016’da ülkemizin birliğine, beraberliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, karşı yapılan hain bir darbe teşebbüsünün milletimiz tarafından geri püskürtülmesinin 6’ıncı yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Milletimizin 6 yıl önce sergilediği o dik duruşu, cesareti, kahramanlığı çok güçlü iradesini saygıyla milletle anıyoruz. Çünkü ülkemize yönelen bu hain saldırı karşısında milletimizin bu kararlılığı, dik duruşu olmasaydı o gece darbe teşebbüsünü geri püskürtmek bellide mümkün olmayacaktı” dedi.

Bundan 6 yıl önce dik duruşu sergileyen tüm vatandaşlarımızı tüm kurumlarımızı bugün milletle şükranla anıyoruz diyen Öksüz, “O gün tabi canı pahasına ülkemizin istiklaline, istikbaline, bekasına sahip çıkan ve bu uğurda canını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün biz meydanlara çıkarken, Türkiye aşkına dedik. Demokrasi aşkına dedik, milli irade aşkına dedik. Onları söylerken milletimize güvendik. Milletimizin o kararlı duruşuna güvenerek bunları söyledik. Artık şunu gösterdik bütün dünyaya milletimizin bu dik duruşu demokrasiye, milli iradeye sahip çıkması sayesinde ülkemiz hiçbir saldırı, ya kendine yönelecek hiçbir girişime fırsat vermeyecektir. Bundan sonra da bunu hiç kimse başaramayacaktır” diye konuştu.

“Kars vatandaşlarımız ülkesine, devletine bayrağına sahip çıktı”

Karslıların ülkesine, devletine sahip çıktığını ifade eden Öksüz, “Türkiye geçilmez diyoruz. Milli Birlik ve Demokrasi Gününü kutluyorum. Bizlerde bugün çeşitli etkinliklerle başladık. Hem o gün milletimizin gösterdiği cesareti kararlılığı bir yandan anarken, onları hafızalarda canlı tutmaya çalışacağız. Çünkü biz onu canlı tuttukça milletimizin geleceği de daha parlak daha aydınlık olacaktır diye düşünüyorum. Tabi bu arada Karslı hemşerilerimize de bir parantez açmak istiyorum. O gün hakikaten Kars’ta da, Karslı vatandaşlarımız ülkesine, devletine, bayrağına, milletine sahip çıktı. Onların bu kahramanlığı cesareti olmasaydı, Kars’ta da istenmeyen üzücü olaylar meydana gelebilirdi. Bu vesileyle tüm Karslı hemşerilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Karslı vatandaşlarımızın bu yiğitliği. bu kahramanlığı olduğu müddetçe Kars olarak da başaramayacağımız hiç bir hedef yoktur, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur” şeklinde konuştu.

Öte yandan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla, Şehitlik ziyaret edildi. 15 Temmuz Hatıra Ormanı’na fidan dikimi yapıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kentte çeşitli etkinliklerle devam edecek.