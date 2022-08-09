Kars’ta 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali başlıyor

Kars Belediyesi tarafından organize edilen Kars 1.Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başlıyor.

Kültürel ve sanatsal birikimin önemli örneklerinden olan somut olmayan kültürel mirasa ve bu mirası icra eden meslek gruplarına yönelik toplumsal bilincin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla “Kars 1. Altıneller Geleneksel El Sanatları Festivali 12-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.

Kars Valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle ilki düzenlenecek olan geleneksel el sanatları festival programı çerçevesinde Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen el sanatları ustalarınca somut olmayan kültürel mirası Taş Oymacılığı, Gümüş Telkâri, Tespih Sanatı, Keçe, Baston yapımı gibi önemli örnekleri icra edilecek olup ayrıca sergi, konser, aşık atışmaları gibi renkli etkinliklere yer verilecek.