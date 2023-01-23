Karslı turistleri ciritçiler atlarla karşılıyor

Kars’a gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden birisi ise Selim oluyor. Selime gelen turistler burada ciritçiler tarafından atlarla karşılanıyor.

Kars son günlerde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Kars’ın tarihi ve kültürel yerlerini gezen turistler, Selim ilçesine de uğramayı ihmal etmiyor.

Selim’de turistleri cirit atlarıyla birlikte Kafkas Atlı Spor Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya ve ciritçiler karşılıyor. Önce cirit sahasına geçen turistler burada cirit gösterisini izliyor. Daha sonra cirit atlarına binen turistler, cirit atlarıyla gezdiriliyor.

Unutulmaz bir gün geçiren turistler, kendilerine gösterilen ilgiden son derece memnun kalıyor. Kars’ta çok güzel vakit geçirdiklerini ifade eden turistler, “Kars görülmesi gereken yerlerden birisi, tarihi dokusuyla insanı adeta büyülüyor. Ani Ören Yeri, Kars Kalesi, Çıldır Gölü insanı adeta kendinden geçiriyor” dediler.

“Cirit atlarıyla karşılandık”

Gerçek Türkiye’nin ender yerlerinden birisinin Kars olduğuna dikkat çeken turistler, “Tur otobüsümüzle Kars’ın Selim ilçesine geldik. Burada bizleri ciritçiler çok güzel karşıladı. Atlar üzerine ciritçiler, ellerinde bayraklarla bizleri cirit sahasına götürdü. Burada cirit gösterisini izledik. Cirit atlarına bindik. Çok eğlendik, Buradan Kafkas Atlı Spor Kulüp Başkanı Selçuk Başkaya’ya misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çok iyi ağırladılar” diye konuştular.

Öte yandan Selim’de yöresel kahvaltı ve yemeklerden de tadan turistler. Daha sonra Kars’a döndüler.