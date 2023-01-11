Karslı kooperatifçilerden Öksüz’e ziyaret

Karslı kadın kooperatifçiler, Vali Türker Öksüz’ü makamında ziyaret ederek, ürettikleri el emeği, göz nuru ürünlerinin tanıtımını yaptı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin yöneticilerini makamında kabul etti. Öksüz, kooperatiflerce üretilen el emeği göz nuru ürünler ve "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile ilgili bilgi aldı.

Kars genelinde faaliyet gösteren Kadın Kooperatiflerinde; yöresel gıda ürünleri, el işi takılar, aksesuarlar ve tıbbi aromatik bitkiler ile bu bitkilerden elde edilen yağların üretim ve pazarlaması yapılıyor.

Öksüz, bir süre kooperatifçilerle sohbet etti. Kooperatifçiler daha sonra valilikten ayrıldı.