Karslı judocular Ordu’da madalya için ter dökecek

Ordu’ da 18-20 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Okul Sporları Gençler Gurup Müsabakalar’na katılmak üzere Karslı judocular Ordu’ya hareket etti.

Antrenör Yasin Yeşiltepe, nezaretinde Orduya hareket eden 11 sporcu Kars’a madalya ile dönmek için ter dökecek.

Okul Sporları Gençler Grup müsabakası 18-19-20 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu’nun Ünye ilçesinde gerçekleşecek.

Müsabakalarda Enez Apaydın 55 kilo, Kübra Mamik 63 kilo,

Elif Aysima Kaya 70 kilo, Berfin Ayağlar 57 kilo, Tuanna Çınarlı 48 kilo, Muhammet Yusuf Karakelle 90 kilo, Ardıl Ergin 60 kilo, Nazar Öğedik 52 kilo,M. Ali Murat artı 90 kilo, Haktan Erol 81 kilo ve Mehmet Ali Murat artı 90 kiloda rakipleriyle karşılaşacak. Karslı judocuların Ordu’dan madalya ile dönmesi bekleniyor. Müsabakalar bugün başlayacak.