Karslı gazeteciler ücretsiz seyahat edecek

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ile Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) arasında protokol imzaladı. Protokol gereği Karslı gazetecilere dolmuşlar ücretsiz olurken, gazeteciler taksilerden ise indirimli seyahat edecek.

KKDGC Başkanı Yargıç Harmankaya ile Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakçı, hayata geçirilecek protokole imza attılar.

Kars’ta saha görevinde bulunan KKDGC üyesi gazetecilerin toplu taşımalarda ücretsiz seyahatini sağlayan protokol bugün hayata geçirildi.

Başkan Ulakçı, kamu hizmeti veren gazetecilere böyle bir kolaylık sağlamanın, odaya kayıtlı üyelerin ortak fikri olduğunu, gazetecilerin kamu hizmeti verdiklerini belirterek şehrimizde dolmuşlardan ücretsiz, taksilerde de yüzdelik dilime göre indirimli yararlanacaklarını ifade etti.

Başkan Yargıç Harmankaya ise “Biz gazetecileri somut kazanımlarla hatırlayan Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına ve yönetimine teşekkür ederiz. Kars’ta STK ve kamu kurumlarının gazetecilerle koordineli bir şekilde çalışmasının önünü açacak olan protokolü imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Öte yandan imzalanan protokolle kentte görev yapan KKDGC üyesi gazeteciler kentte çalışan toplu taşıma vasıtalarından ücretsiz yararlanacak.