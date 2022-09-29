Karslı gazeteciler drone ehliyeti ve sertifikalarını aldı

Karslı gazeteciler drone ehliyet ve sertifikalarını aldı.

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti, SERKA’nın 2022 Yılı Teknik Destek Programı 2’nci dönem çağrı başvurusuna "Kars Medyası İHA’larla Yükseliyor" projesiyle müracaat etti. Başvurunun onaylanmasının ardından SERKA toplantı salonunda kentte görev yapan 20 yerel ve ulusal basın temsilcilerine Akdeniz Üniversitesi’nden Elektrik ve Elektronik Mühendisi Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan ve MES Havacılık eğitmenlerinden Yeşim Ersoy tarafından 3 gün teorik ve simülasyon eğitimi verildi. Gazetecilerin Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde drone uçurmasıyla 4 günlük eğitim başarıyla tamamlandı.

Eğitim sonrası Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen törenle gazetecilere İHA-1 ticari ehliyet ve sertifikaları dağıtıldı.

Törende konuşan Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Olcay Okan Avşar, “SERKA ile düzenlediğimiz eğitimi tüm meslektaşlarımız kusursuz, sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlayarak, ehliyet ve sertifika almaya hak kazandı. Ben bütün arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umuyorum mesleklerinde bu ehliyetlerle kullanacaklarını droneleriyle daha iyi ve başarılı haberlere imza atacaklardır” dedi.