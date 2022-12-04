Karslı atletler Türkiye Şampiyonası katılacak

Iğdır ‘da düzenlenen Kars Belediyesi Genç Kızlar Kros Takımı,Türkiye Şampiyonası’na katılmak.

Kars Belediyesi Genç Kızlar Kros Takımı’ndan Berfin Gümüş, Berivan Topuz ve Yağmur Avunçli, 17 Aralık 2022 günü Sakarya’da düzenlenecek olan Bölgesel Kros Ligi Finalinde Kars’ı temsil edecek.

Hazırlıklarını Kars’ta sürdüren kros takımının Sakarya’dan da madalyayla dönmesi bekleniyor.