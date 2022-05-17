Karslı atlet 36 yıllık rekoru kırarak Dünya 3’üncü oldu

Fransa’nın Normandy kentinde yapılan “Okullararası Dünya Şampiyonası’nda Karslı atlet 3 bin metreyi 8.16 saniye ile koşarken, 36 yıllık rekoru da kırarak Dünya 3’üncüsü oldu.

Antrenör Bahattin İnce nezaretinde hazırlıklarını Kars’ta tamamlandıktan sonra Fransa’ya giden Haydar Aliyev Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Utku Göler, 16 Mayıs 2022 tarihinde Fransa / Normandy ’de yapılan “Okullar Arası Dünya Şampiyonası”nda 3 bin metrede Türkiye’yi temsil etti. Göler, 3 metreyi 8.16 saniyede koşarak Dünya 3’üncü olurken, 8.16.72’lik derecesiyle Haydar Doğan’a ait 1986’dan kalma Türkiye U18 rekorunu yeniledi. Doğan’ın yine Fransa’da 1986 Gymnaside esnasında kırdığı 8.8.22’lik dereceyi tam 36 yıl sonra bir buçuk saniye geliştiren Göler, büyük bir başarıya imza attı.

Göler’in başarısı memleketi Kars’ta da sevinçle karşılandı. Dünya 3’üncü olan Utku Göler, 36 yıllık rekoru kırması ise dikkat çekti.

Öte yandan özellikle atletizmde Karslı atletlerin Dünya Şampiyonalarında aldıkları başarılı sonuçlarda antrenör Bahattin İnce’nin de çok büyük katkısı bulunuyor. İnce’nin, sporcularıyla diyalogu, sporcularını iyi hazırlaması ve motivasyonu da milli atletlerin başarılı olmasında etken oluyor.

Başarılı antrenör Bahattin İnce, sporcularına her koşulda tam destek veren başta Gençlik ve Spor il Müdürü Nedim Aslan olmak üzere Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık ve her zaman kendilerinin yanında olan ve hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Ali Öztürk Spor Kulübü Başkanı Ali Öztürk’e teşekkür etti.