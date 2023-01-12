Kars’ın sultanları Türkiye yarı final karşılaşmalarına katılacak

Tunceli’de yapılan Yıldız Kızlar Voleybol Bölge Birinciliği maçlarında Kars’ın sultanları Türkiye yarı final karşılaşmalarında Kars’ı temsil edecek.

2022-2023 Okul Sporları Yıldız Kızlarda Kars Şampiyonu olan Dikme Hacı Yasemen Yılmazer Ortaokul Kız Voleybol Takımı Tunceli’de yapılan bölge birinciliği karşılaşmalarında rakiplerini 3-0 yenerek Türkiye yarı final maçlarına katılmaya hak kazandı.

Yarı final karşılaşmalarında Kars’ı temsil edecek olan Dikme Hacı Yasemen Yılmazer Ortaokul Kız Voleybol Takımı’nda hedef şampiyon olmak, Kars’ın sultanlarının yarı final karşılaşmalarında da aynı başarıyı elde etmesi bekleniyor.