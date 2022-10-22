Kars’ın ambulans şoförleri kışa hazır

Kars’ta kışa hazırlanan ve özel kulvarda marifetlerini sergileyen ambulans şoförleri güven verdi.

Kars’ta 112 Acil Serviste görev yapan ambulans şoförlerine kışa hazırlıklı olmaları amacıyla 8 kulvarda teorik ve uygulamalı ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. 112 Acil Servis sağlık hizmetleri kalitesinin artırılması ve ambulans şoförlerinin kışa hazır olması çalışmaları çerçevesinde Kars’ta Kafkas Üniversitesi’nde hazırlanan parkurda ambulans şoförlerine ‘İleri Sürüş Teknikleri’ eğitimi programı düzenlendi.

Kadın ve erkek sağlık personelinin görev aldığı eğitimde, zorlu parkurlarda eğitim verildi. 4 gün süren eğitimlerde özellikle kadın sürücüler performanslarıyla dikkat çekti.

Kışa hazır olduklarını ifade eden İl Ambulans Servisi Başhekimi Ercan Kuyumcu, “Bugün burada zorlu kış şartlarında girmeden önce kış memleketi olan Kars’ta ambulans servisinin şoförleri eğitimini planladık. 24 şoförü eğitimden geçirdik. Her şey Kars halkı için, Kars halkına daha iyi, daha donanımlı teknik yetenekleri, sürüş yetenekleri gelişmiş şoförlerle hizmet verebilmek” dedi.

Öte yandan aralarında kadın sürücülerin de olduğu 24 ambulans şoförü, gösterdikleri performansla güven verdi. Ambulans şoförleri 8 ayı kış olan Kars’ta hazır olduklarını aldıkları eğitimle göstermiş oldular.