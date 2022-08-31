Kars’a kayyumla hizmet geldi. Kentte yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Belediye kentte girmedik cadde ve sokak bırakmadı. Yapılan yollar ise tek tek vatandaşların hizmetine açılıyor.

Kars Belediye Başkanlığı’nca 2022 yılı inşaat sezonunda başlatılan yol çalışmaları hız kesmiyor. Kentti inşaat alına çeviren belediye yolları ve kaldırımları yeniliyor. Yapılan sıcak asfalt yollar kenttin çehresini değiştiriyor.

“Böyle çalışma görülmedi”

Kars tarihinde bu şekilde çalışma görülmediğini ifade eden vatandaşlar, “Yıllardır Kars’ta böyle çalışma görmedik. Belediye bütün yolları neredeyse kazdı. Alt yapı çalışmaları da aynı anda yapılıyor. Yol ve kaldırımların kalıcı olması için başta elektrikler olmak Kargaz ve Telekom hatları da yer altına alınıyor. Bu şekilde yapılan yolların yeniden kazılmasının da önüne geçiliyor” dediler.

“Kars kayyumla hizmet gördü”

Kars’ta uzun yıllar yol ve kaldırım sorunu yaşandığını belirten vatandaşlar, kayyumla Kars’a hizmet geldiğine dikkat çektiler.

Devletin bütün imkanlarının Kars’a seferber edildiğinin altını çizen vatandaşlar, “Kars kayyumla hizmet gördü. Devlet bütün imkanlarını Kars için seferber etmiş durumda, yürütülen çalışmalar bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştular.

Öte yandan kent genelinde başlatılan BSK Asfalt yol yapım çalışmaları Hakim Ali Rıza Arslan Caddesi’nde PMT dolgu serim çalışmaları ile sürüyor. Çalışmaların yılsonuna kadar devam edeceği öğrenildi.