Kars’a kayyumla hizmet geldi

Kars’ta yol çalışmaları tam hız sürüyor. Kayyum belediyesi kentte girmediği cadde bırakmadı. Uzun yıllardan beri yolları olmayan vatandaşlar ise modern yollara kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Kars Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz, kentte genelinde başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Kentin her tarafından yapılan yol, kaldırım, alt yapı çalışmaları bir kısmı tamamlanırken, kalan bölgelerde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

“Kars’ta tarihinde ilk kez her bölge çalışma yapılıyor”

Kars’ta yıllarca belirli cadde ve sokakların dışında yol, kaldırım çalışması yapılmadığına dikkat çeken vatandaşlar, “Kars’ta yıllarca ana arterler yapıldı, söküldü. Şehrin her bölge belediye yatırımlarını almadı. Belediyeye kayyum atanmasıyla birlikte bizlerde hizmet almaya başladık. Cadde ve sokaklarımız pırıl pırıl oldu. Uzun yıllar böyle hizmet almamıştık. Allah emeği geçenlerden razı olsun” dediler.

“Devletin eli Kars’a değdi”

Kars’a devletin elinin değdiğini ifade eden vatandaşlar, “Her gelen yaptı, bozdu, üç-beş cadde yarım yamalak yapıldı. Yapılan caddeler de yeniden söküldü. Ancak kayyumla birlikte Kars’a devletin eli değdi. Önce belediye kurumsal bir kimlik kazandı. Ardından Kurumsal kimliğine bürünen belediye vatandaşlarına hizmet etmeye başladı. Yollar, parklar, bahçeler, tarihi mekanların kentte kazandırılması, kaldırımlar, alt yapı çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinliklerle belediye vatandaşlarını buluşturdu. Son yılların en büyük çalışmaları yapılıyor” diye duygularını dile getirdiler.

Öte yandan Kars Belediye Başkanlığı’nca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hazırlanan 2022 Yılı Altyapı Çalışma Programı çerçevesinde şehrin birçok noktasında yol ve kaldırım yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye teknik personeli denetiminde devam eden çalışmalar çerçevesinde Şehitler Mahallesi 3. Aralık Sokak Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt serim çalışmalarıyla modern ve estetik bir görünüme kavuşuyor.