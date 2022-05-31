banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!

Kars’a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı

İstanbul’da yakalandıktan sonra Kars’a gönderilen 71 düzensiz göçmenin işlemi tamamlandı.

KARS 31.05.2022, 12:49
Kars’a getirilen düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandı

İstanbul’da yakalandıktan sonra Kars’a gönderilen 71 düzensiz göçmenin işlemi tamamlandı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalanan Kars’a gönderilen 71 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi’ne getirildi.

İl Göç İdaresinde işlemleri yapılan göçmenlerden 3 Afganistan uyruklu şahsın uluslararası koruma başvuru sahibi olduğu tespit edilirken, işlemleri tamamlanan 68 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Ağrı Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

Yorumlar (0)
28°
az bulutlu