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Kars’a 500 bin dolarlık tomografi cihazı

Türkiye genelinde 47 şehre gönderilen 500 bin dolar değerindeki modern bilgisayarlı tomografi cihazı ile birlikte, kemik ölçüm cihazı, 2 ultrason cihazı ve merkezi monitör sistemi Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

KARS 29.01.2022, 10:51
Kars’a 500 bin dolarlık tomografi cihazı

Türkiye genelinde 47 şehre gönderilen 500 bin dolar değerindeki modern bilgisayarlı tomografi cihazı ile birlikte, kemik ölçüm cihazı, 2 ultrason cihazı ve merkezi monitör sistemi Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Modern teknoloji ile donatılmış cihazlar, Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu ve Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aytaç Erman Kesgin ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın’ın katıldığı açılış töreninin ardından hizmete girdi.

Açılışın ardından katılımcılar tarafından yeni üniteler gezildi. Radyoloji Uzmanı Mehmet Paşa, radyoloji cihazının özellikleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Radyoloji Uzmanı Mehmet Paşa, cihaz ile ilgili olarak “Cihazımız GE marka 128 kesit, multislice bilgisayarlı tomografi cihazıdır. Cihazımız bir önceki 16 kesitli cihaza göre çok fazla özellik tapmaktadır. 129 kesitli yani detektörlü cihaz olduğundan çekim zamanı daha az olup hastaların aldığı radyasyon yükü de azalmaktadır. Ayrıca cihazın organ doz modülasyonu özelliği sayesinde çekim esnasında korunması gereken tiroit, göz, testisler gibi organların radyasyona maruz kalmasını engellemektedir” dedi.

Paşa, “Yine ayni zaman biriminde daha fazla ve daha kaliteli görüntüler elde edebiliyoruz. Bu özellik biz radyoloji doktorlarına akciğer kanseri gibi önemli olan birçok hastalıktan daha erken dönemde teşhis etmemizi yardımcı oluyor. Ayrıca cihazın üstün teknik, gelişmiş verimlilik özelliklerinden dolayı kesit sayısı128’den 443 kesite kadar çıkartılıp kesit kalınlığı ise 0.1 mm kadar düşürülmektedir. Bu da önceki cihazda yapamadığımız kalp çekimleri, kardiyovasküler görüntüleme, beyin, alt-üst ekstremite damarların daha kaliteli incelemesine imkan sağlamaktadır” diye konuştu.

Paşa, “Yine cihazın kesit ve yazılım özelliklerinden dolayı akciğer kanseri şüphelisi hastalarda akciğer biyopsilerini, karaciğerde safra yolları ve böbreklerde idrar yolları tıkanıklarında hastaları il dışına sevk etmeden Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde girişimsel işlemleri yapmamıza imkan sağlamaktadır. Cihazın başka önemli özellerinden birisi de detektör teknolojisi olarak panel detektörler kullanılmaktadır ve arıza durumunda parçaların tamamı değil sadece arızalı olan detektör değiştirilip kısa sürede çekimlere devam edilmektedir. Cihaz garantisi 10 yıldır. Daha önce bu özellikteki cihazlar sadece üniversitelerde ve büyükşehirlerde özel hastanelerde vardı. Şimdi ise biz bu cihazlar sayesinde periferde bile hastalara daha kaliteli radyolojik hizmet sunabilmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kars’ta önemli bir eksikliği giderecek olan modern bilgisayarlı tomografi cihazı, özellikle 3 boyutlu kalp tomografisi, multi detektör seti ile anjiyosuz olarak damarların kısmi olarak yüzde 90 olarak tespitinin sağlıyor.

Tomografi cihazı, gösterilen bölge dışında diğer bölgeleri koruyabilir özelliği ile daha az radyasyon yayıyor. 128 kesit boyutunda çekim yapabilen cihaz, bu cihazın dışında kemik ölçüm cihazı, 2 ultrason cihazı ve merkezi monitör sistemi de Harakani Devlet Hastanesi’nde hizmete sokuldu.

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