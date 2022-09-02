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Kars’a 165 hekim kadrosu açıldı
Sağlık Bakanlığı Kars’a 165 hekim kadrosu açıldığını duyurdu.
KARS 02.09.2022, 16:41
Sağlık Bakanlığı Kars’a 165 hekim kadrosu açıldığını duyurdu.
106 Devlet Hizmet Yükümlülüğü bağlamında Kars ve İlçeleri için 152’si pratisyen hekim ve farklı branşlardan 13 uzman hekim olmak üzere toplam 165 hekim kadrosu açılırken, kentte doktor eksikliği de giderilmiş olacak.
Öte yandan Kars’ta göreve başlayacak olan 165 hekimin önümüzdeki günlerde kentte gelerek görevlerine başlamaları bekleniyor.
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