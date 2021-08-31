Kars Yeni Otogar’a kavuşacak

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün girişimleriyle yıllarca atıl vaziyette bırakılan ve kimsenin el vurmadığı Otogar yeniden projelendirilerek yapımına başlanılacak.

Kars Belediye eski Başkanı Naif Alibeyoğlu, döneminde 2007 yılında temeli atılarak yapımına başlanan ve kaba inşaatı tamamlanan Havaalanı Yolu üzerinde Karayolları Bölge Müdürlüğü arkasında bulunan 157 dönümlük arazi üzerinde yapılan Otogar, Vali/Belediye Başkanı Türker Öksüz tarafından yeniden projelendirildi. Kars’ın çok önemli bir eksiğini giderecek olan Otogar’ın yapımına ise önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda; Serhat şehir Gazi Kars’a yakışır şekilde yapılacak olan proje kapsamın da 2 bin 861 metrekare kapalı alanda, 13 adet otobüs peronu, kafeterya, restoran, dükkanlar, PTT ve banka şubeleri de Otogar’da yapılacak.

Karslıları heyecanlandıran projenin kısa sürede tamamlanacağını ve yapımına başlanılacağı öğrenildi. Yeni Otogar’ın yapılmasıyla birlikte Karslılarda rahat nefes alacak.