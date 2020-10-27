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Kars yatırıma doyacak

KARS YATIRIMA DOYACAK(KARS-İHA)

KARS 27.10.2020, 13:01
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Kars yatırıma doyacak

Türkiye’nin önemli şehirlerinden birisi olan Kars’ta, kayyum atanmasıyla birlikte yatırım hamlesi başladı.

Öncelikli sorunlarından birisi olan yol ve kaldırım çalışmalarının ardından Ankara’da bir takım ziyaretlerde bulunan Vali, Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, ihtiyaç duyulan desteklerin kısa sürede Kars’a ulaşacağını belirtti.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük’ü ziyaret eden Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars’ın yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı projeleri ile arıtma, katı atık tesisi, kentsel dönüşüm projeleri ve ihtiyaç duyulan araç, gereç, teçhizat için Bakan Kurum ve diğer bürokratlardan destek istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve diğer bürokratlar, Kars heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Anadolu’nun kadim şehirlerinden olan serhat şehir Kars’a yakışır hizmetler yapılabilmesi için devletin her türlü imkanının seferber edileceğini, ihtiyaç duyulan desteklerin kısa sürede Kars’a ulaştırılacağını kaydettiler.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün belediye bünyesinde kentte başlattığı çalışmalar devam ederken, 2021 inşaat sezonunda çok sayıda projenin hayata geçirilerek Karslıların hizmetine sunulacağı öğrenildi.

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