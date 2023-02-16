Kars Valisi Öksüz’den depremzedelere ziyaret

Kars Valisi Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz ile birlikte depremzedeleri ziyaret etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eşi Meral Öksüz, deprem bölgesinden Kars’a gelen misafir afetzedelerden Bayır, Sönmez ve Turgut ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Bir süre depremzedelerle sohbet eden Vali Öksüz, “Yüce Allah’tan ülkemizde bir daha böylesine afetler yaşatmasın. İlimizdeki depremzede misafirlerin gerekli olan tüm ihtiyaçlarının Valiliğimizce karşılanacaktır” dedi.

Depremzedelerin ihtiyaç ve sorunlarını da dinleyen

Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kars’ta misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçlarının Kars Valiliği tarafından karşılandığı öğrenildi.