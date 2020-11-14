Kars Valisi Öksüz’den ara tatil uyarısı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, eğitim-öğretimde ara tatil öncesi zorunlu olmadıkça il dışına çıkılmaması uyarısında bulundu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında başlayacak olacak ara tatil öncesi bir mesaj yayımlayarak Covid-19 salgınıyla mücadele dikkat çekti.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yayımladığı mesajında, “Korona virüs salgını ile mücadelemizin başarılı olabilmesi için 16-20 Kasım ara tatilinde lütfen kendiniz, çocuklarımız ve öğretmenlerimizin sağlığı için zorunlu olmadıkça il dışına çıkmayalım” dedi.

Öte yandan Kars’ta son günlerde vaka sayılarında artış görülmesi üzeri bir takım kararlar alınmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurul kararları doğrultusunda kentte 11 noktada açıkta sigara içilmesi yasaklanmıştı. Aynı kararlar doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarına da kısıtlama getirilmişti.