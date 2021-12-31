Kars Valisi Öksüz uygulama yapan güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, uygulama yapan güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı. Öksüz, uygulama noktalarına gelerek güvenlik güçlerine çikolata ikram ederek bir süre sohbet etti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni yılda görevlerinin başında bulunan güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile birlikte uygulama noktasına gelen Öksüz, görevli polis ve jandarmanın yeni yılını kutladı. Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “2022 yılına yaklaştığımız şu saatlerde görev yapan kolluk güçlerimizi ziyaret ettik. Yeni yıllarını kutladık. 2022 yılının öncelikle ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2021 yılında afetlerle, salgın hastalıklarla maalesef sellerle ve bunun sonucunda da vatandaşlarımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan üzücü olaylarla geçirdik. 2022 yılında bu olumsuzlukların yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

Öksüz, şunları kaydetti: “Ülkemiz ve milletimiz için bütün kolluk güçlerimiz, bütün kamu görevlilerimiz fedakarca, özveriyle çalışıyor. 2022 yılında da aynı gayretle, aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkenizin kalkınması için, şehrimizin kalkınması için gayret etmeye devam edeceğiz. 2022 yılından umutluyuz. Umudumuz var. Bugün vatandaşımızın huzuru ve güvenliği için bütün kolluk güçlerimiz görev başında, bin 16 personelimizle vatandaşımızın huzuru için bu gece görev yapıyor. Kolluk güçlerimiz vatandaşımızın güvenliği için çalışıyor. Uygulama noktalarımızda, polis ve jandarmamız özveriyle görev yapıyor. İnşallah kazasız, belasız, sıkıntısız bir şekilde 2022 yılına gireriz.”

Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Belediye Destek Hizmetler Müdürlüğü, Kümbetli yol kontrol noktası, Kümbetli Jandarma Karakolu ve Sanayi Kavşağı uygulama noktasını ziyaret ederek görevli personele kolaylıklar diledi. Öksüz, sürücülere de tatlı ikram etti.