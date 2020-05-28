Kars Valisi Öksüz, tarihi Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Kars Valisi Türker Öksüz, geçmişte İl Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılan tarihi binada yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde gördü. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasına taşınmasıyla birlikte boşaltılan Faikbey Caddesi üzerindeki eski Emniyet Müdürlüğü binasının "Kars Merkez Polis Evi”ne dönüştürülmesi için yapılan restorasyon çalışmalarında bir takım incelemelerde bulundu. Vali Türker Öksüz’e İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da eşlik etti.

Tarihi binayı gezen Vali Türker Öksüz, yapılan çalışmalarını yerinde görerek, yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 30 oda olacak şekilde projelendirilen Polis Evi’nin 2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.