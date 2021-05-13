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Kars Valisi Öksüz, Şehitliği ziyaret etti

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti.

KARS 13.05.2021, 16:02
Kars Valisi Öksüz, Şehitliği ziyaret etti

Kars Valisi Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Başsavcı Soner Aygün,

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Alay Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Baişkanı Adem Çalkın ile birlikte Kars Garnizon Şehitliğine ziyarette bulundu.

Şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Öksüz ve beraberindekiler şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Öksüz, daha sonra şehitlikten ayrıldı.
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