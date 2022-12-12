Kars Valisi Öksüz, muhtarlarla buluştu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu’nda muhtarları kabul eden Vali Türker Öksüz, Merkeze bağlı Derecik, Dikme, Karacaören, Karakaş, Ortgedikler, Arpaçay’a bağlı Büyükçatma, Sarıkamış’a bağlı Güllüce köylerinin muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen konuların incelenmesi ve çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Toplantıya; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden ile İl Özel İdaresi’nin ilgili birim müdürleri katıldı.