Kars Valisi Öksüz, kurum denetimlerine devam ediyor

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kurum denetimlerine devam ediyor.

Öksüz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü ile Kars Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlk olarak TKDK İl Koordinatörlüğü’nü ziyaret eden Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kurumun vatandaşlara sağladığı destekler, yapılan çağrı ilanları ile yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak İl Koordinatörü Bekir Güre’den brifing aldı.

Vali Türker Öksüz, daha sonra Kars Gümrük Müdürlüğünü ziyaret ederek Kars’ın genel ithalat-ihracat durumu ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) üzerinden yapılan ticari faaliyetlerle ilgili olarak İl Gümrük Müdürü Muzaffer Özkan’dan bilgi alarak istişarelerde bulundu. Öksüz’ün kurum ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.