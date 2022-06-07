Kars Valisi Öksüz, doktora saldırıyı kınadı

Kars Valisi Türker Öksüz, kalp damar cerrahi uzmanı Dr. Murat Ersoy’a yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından kınadı.

Kars Valisi Türker Öksüz, 3 Haziran Cuma günü mesai bitiminde tehdit edilen ve dün evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Ersoy’a yapılan saldırıyı kınayarak, yaşanan saldırı olayının aydınlatılması için ilgili birimlerin gerekli çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Öksüz, “KAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde görevli Uzm. Dr. Murat Ersoy’a yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı olayının aydınlatılması için ilgili birimlerimizce gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir” dedi.

“Sağlık Müdürü Lazoğlu’da saldırıyı kınadı”

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu ise sol bacağının arka kısmından yaralanan Ersoy’a yapılan çirkin saldırıyı kınayarak, sağlıkta şiddetin son bulması ve bir daha tekrarlanmamasını temennisinde bulundu.