Kars Valisi muhtarların sorunlarını dinliyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Öksüz’ün bu seferki misafirleri Merkeze bağlı Akbaba, Ani, Ataköy, Bozkale, Külveren, Ölçülü, Subatan, Kağızman’a bağlı Karakale köy muhtarları oldu.

Valilik Toplantı Salonu’nda kabul ettiği muhtarlarla bir süre sohbet eden Öksüz, daha sonra muhtarların sorun ve isteklerini dinleyerek çözüm noktalarını masaya yatırdı.

Muhtarların tek tek sorunlarını dinleyen Öksüz, daha sonra sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Uğur Özerden’in de hazır bulunduğu toplantıda, köylere yapılan yatırımlarda konuşuldu. Toplandı daha sonra sona erdi.