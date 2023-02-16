Kars Valiliği’nden yardım çağrısı

Kars Valiliği depremzedelere yardımların sürdüğünü duyurdu.

Valilikten yapılan çağrıda, deprem bölgesinde afetzedelerin ihtiyaçları için yardımların devam etiğine dikkat çekildi. Tüm Karslıların yardım kampanyasına destekte bulunmasının hatırlatıldığı kampanyada, vatandaşlardan yardımlarını Kars merkezde AFAD ve Belediye Başkanlığı’na, ilçelerde ise kaymakamlıklara teslim etmeleri istendi.

Vali Türker Öksüz’ün bizzat yakından takip ettiği yardım kampanyasında toplanacak yardımlar deprem bölgesine gönderilecek.