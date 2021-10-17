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Kars Valiliğinden Sarıkamış’taki apartta yaşanan "kimlik göstermeme" olayına ilişkin açıklama

Kars Valiliği, Sarıkamış ilçesinde bir doktor ile apart otel görevlisi arasında kimlik göstermeme yüzünden çıkan tartışmanın sosyal medyada çarpıtılarak paylaşıldığını bildirdi.

KARS 17.10.2021, 19:52
Kars Valiliğinden Sarıkamış’taki apartta yaşanan "kimlik göstermeme" olayına ilişkin açıklama

Kars Valiliği, Sarıkamış ilçesinde bir doktor ile apart otel görevlisi arasında kimlik göstermeme yüzünden çıkan tartışmanın sosyal medyada çarpıtılarak paylaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinde görev yapan bir doktor ile apart otel görevlisi arasında çıkan tartışmanın bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak paylaşıldığı belirtilerek, "Sarıkamış ilçemizde görev yapan ve bir apart otelde kalan doktor ile resepsiyon görevlisi arasında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nda belirtilen iş ve işlemlerden kaynaklı tartışma neticesinde bahse konu olay emniyet birimlerimize intikal ettirilmiştir. Şahısların birbirinden karşılıklı şikayetçi olmaları üzerine kendi istekleri doğrultusunda Polis Merkezine getirilmiş, burada gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. Konu ile ilgili soruşturma işlemi adli makamlarca yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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