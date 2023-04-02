Kars Valiliği Huzur Evi sakinlerini unutmadı

Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Huzur Evi’nde kalan vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

Kars Vali Veklli Muhammed Furkan Tuna; Malatya’da Koordinatör Vali olarak görev yapmakta olan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda, Kars Huzurevi’nde kalmakta olan vatandaşlarla bir araya gelerek Vali Öksüz’ün selamlarını iletti.

Vali Veklli Tuna, “Mübarek Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ikliminde tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan, ulu çınarlarımız kıymetli büyüklerimizle iftar programında bir araya geldik” dedi.

Tuna, kıymetli yaşlıların Huzur evinde en iyi şartlarda misafir edildiklerini sözlerine ekledi.

Bir süre huzur evinde kalan vatandaşlarla sohbet eden Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, daha sona vatandaşlarla iftarını açtı. Muhammed Furkan Tuna’ya Aile ve Sosyal Hizmetler Kars İl Müdürü Doğan Yıldız’da eşlik etti.