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Kars Vadisi yerli ve yabancı turistleri tarihi noktada buluşturuyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Kars’ta hayata geçirdiği ‘Kars Vadisi Projesi’ yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası oldu.

KARS 30.12.2021, 12:53
Kars Vadisi yerli ve yabancı turistleri tarihi noktada buluşturuyor

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün Kars’ta hayata geçirdiği ‘Kars Vadisi Projesi’ yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası oldu.

Vali Türker Öksüz’ün Kars Kalesi altında hayata geçirdiği "Kars Vadisi Projesi”, “Kars Bedesteni ve Konak” kent turizmine önemli katkı sağladı.

Kars’a Turistik Doğu Ekspresi, Doğu Ekspresi ve tur operatörleri aracılığıyla gelen turistlerin ilk uğrak noktası Kars Vadisi oluyor.

Tarihi bünyesinde bulunduran vadi, kar yağdığında vatandaşlar halay tutarak oynadığı yer olurken, vatandaşlar vadi de Kars Kalesi, Ulu Cami, Havariler Kilisesi (Kümbet Cami), Evliya Cami, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Manevi Hocası Seyit Ebu-l Hasan Harakani Türbesi, tarihi Taş Köprü ve tarihi hamamları aynı anda görerek, gezme imkanı buluyor.

Kars Çayı çevre düzenlemesi, bedesten, konak, sokak sağlıklaştırması, kale yolu ve kale aydınlatılmasının da yapıldığı bölgede özellikle geceleri görenleri büyülüyor.

“Muhteşem bir atmosferi var”

Kars’ın tarih ve kültür kenti olduğunu ifade eden Elif Çam, “Kars anlatılmayla bitmez, görmek gerekir, gezmek gerekir. Buraları eskiden atıl durumaydı. Şimdi inanılmaz olmuş, burada insanlar aradığı her şeyi buluyor. Tarih var, kültür var, inanç turizmi var. Buranın bu hale gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Buluşma noktamız Kars Vadisi”

Arkadaşlarıyla Kars Vadisi’nde buluştuklarını ifade eden Kerem İnan, “Kars medeniyetler şehri, Kars Kafkaslara açılan kapıdır. Kars’ı doya doya gezmek gerekiyor. Soğu bir başka güzel, sıcağı bir başka güzel, tarihi dokusunu anlatmak mümkün değil, bizler Kars’a dışarıdan gelmemize rağmen ortak bir buluşma noktamız var. Kars Vadisi arkadaşlarımızla burada buluşuyoruz. Gerçekten çok güzel olmuş, Kars’a ayrı bir anlam katmış, bu projeyi hayata geçirenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Kars Vadisi Projesi”

Kars Vadisi Projesi kapsamında Kars Çayı Çevre Düzenleme, Bedesten, Konak, Sokak Sağlıklaştırması yapıldı. Kars Kalesi Yolu Düzeltilmesi ve Kale Aydınlatılması, Muradiye ve Mazlumağa Hamamları ile Beylerbeyi Sarayı Restorasyonu gibi entegre projeler hayata geçirildi. 25 bin metrekarelik peyzaj çalışması, yürüyüş yolları, seyir terası, oturma alanlarıyla bir cazibe merkezi oldu.

Bin 800 metrekare kapalı alana sahip bedesten içinde de Kars halkının ve kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin yöresel ürünleri satın alabilecekleri dükkanlar, kafe ve lokantadan oluşan ve misafirlere hizmet edecek bir kompleks yer alıyor.

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