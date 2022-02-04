Kars TDP Iğdırlı öğrencilere Sarıkamış’ı gezdirdi

Kars’ta polis Iğdırlı öğrencilere Sarıkamış’ı gezdirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Kars’a gezi amaçlı gelen öğrencilerle bir araya geldi.

TDP ekipleri Kars’ta bir araya geldikleri misafir öğrencileri Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi’ne götürdü. Öğrencilerle kayak ve kızak kayan polisler, öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Öğrencilere Sarıkamış’ı da gezdiren TDP ekipleri daha sonra Kars’a döndü.