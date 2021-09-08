Kars Sağlık Müdürü Lazoğlu’ndan aşı açıklaması

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, ebeveynlerin e-nabız yada e-devlet üzerinden aşı talep formu oluşturarak, aşının açılması ile birlikte çocuklarını aşılatabileceklerini belirtti.

Lazoğlu, aşılatmanın tamamen isteğe bağlı bir durum olduğunu, çocukların anne veya babasının talep etmesi halinde sağlık ekiplerinin çocuklara aşısını yapabileceklerini kaydetti.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “Özellikle okulların yüz yüze eğitime başladığı bu dönemde, vatandaşlar aşılanarak bizlere destek verebilirler. Öğrencilerin öğretmen ve arkadaşlarından uzak kalmamaları için vatandaşların aşılarını yaptırarak bu duruma destek vermelerini istiyoruz. Çocuklarımızda şuanda Sağlık Bakanlığımızın talimatlarıyla 12 yaş üstü kronik hastalığı olanlar ve 15 yaş üstü olan çocuklarımızın aşılanma hizmeti tanımlandı. Ebeveynler e-nabız ya da e-devlet üzerinden aşı talep formu oluşturarak aşının açılması ile çocuklarını götürüp aşılatabilirler. Aşılatma tamamen isteğe bağlı bir durum. Çocuğumuzun ailesi anne veya babası talep etmesi halinde sağlık ekibimiz çocuğumuzun aşısını yapabilecektir” dedi.

Aşısı olmayan vatandaşların uçak, tren ve otobüs ile seyahatlerinde izleyecekleri yollarla ilgili de bilgi veren Lazoğlu, “Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle, toplu taşıma ile uçak, tren yada otobüs yolculuğu yapacak olan vatandaşlarımızın ya aşıları tam olmalıdır. Aşılarını tam olarak yaptırmayanlar ise, 48 saat içerisinde PCR testi Negatif olarak belgelendirdiği taktirde yolculuklarını yapabilirler. Öğretmenlere yönelik benzer bir uygulama var. Aşısı olan öğretmenlerimiz derslerine rahat bir şekilde girebilmekte, aşıları eksik veya aşı olmayanlarda aynı şekilde haftada iki gün PCR testi negatif olmak suretiyle okullarda derslere katılabileceklerdir” diye konuştu.