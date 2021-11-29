Kars Sağlık Müdürlüğü’nden sağlıkta şiddette tepki!

Kars’ta önceki gün görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından darp edilen sağlık çalışanına bir destekte Sağlık Müdürlüğü’nden geldi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tek amaçları halka hizmet olan sağlık çalışanları son zamanlarda giderek artan şiddet olaylarından dolayı , artık çalışma alanlarında kendilerini tedirgin , gergin , tehdit altında hissederek görevlerini yapamaz hale gelmiştir. Son olarak maalesef dün Harakani Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde görev yapan sağlık çalışanımız servise yatışı yapılan bir hastaya tıbbi müdahalede bulunduğu esnada hasta yakını tarafından şiddete maruz kalmış darp edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Sağlık çalışanlarının insan yaşamındaki önemi asla azımsanamaz. Özellikle Kovid 19 salgını ile mücadelemizde gerek serviste yatan hastalara tıbbi psikolojik destekte , gerekse sahada filyasyonda görevli olarak evlere kadar yapılan ziyarette sağlıkçıların hayatımızdaki önemini kat kat anlamış olduk. Tek amaçları hastalara en zor ve çaresiz anlarında şefkatle, merhametle yaklaşıp ağrılarını dindirmek olan sağlık çalışanlarına yapılan her türlü şiddet yasalar çerçevesinde ceza almalı ve toplum tarafından kınanmalıdır. Sağlık çalışanımıza yönelik uygulanan şiddet ile ilgili beyaz kod oluşturulmuş emniyete bildirilmiştir. Adli sürecin takipçisi olacağız. Şiddete maruz kalan tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlıkta şiddeti kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.