Kars Sağlık Müdürlüğü’nden karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Kars İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Karbonmonoksit gazı, doğal gaz, gaz yağı, benzin, tüp gazı, kömür ve odun gibi yapısında “karbon’’ bulunan yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan dumanda yer alan zehirli ve yanıcı bir gazdır.

Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilmediği için “sessiz katil” olarak bilinmektedir. Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba şofben baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda lodos rüzgarının etkili olduğu zamanlarda onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir” denildi.

Açıklamada, “Olası bir zehirlenmede kişi olay mahalinden uzaklaştırılmalı, temiz havaya çıkarılması sağlanmalı, hastanın sıcak tutulması, acil sağlık hizmetlerinin kullanılması (112 nolu telefon), ambulans gelene kadar solunumu engelleyebilecek ağız ve burundaki kusmuk, balgam gibi maddelerin temizlenmesi, hastanın battaniye ile sarılarak vücut ısısının korunması ve en yakın sağlık kurumuna hastanın nakil edilmesinin sağlanmalı. Karbonmonoksit gazına maruz kalma derecesine ve uzunluğuna bağlı olarak, karbonmonoksit zehirlenmesi; kalıcı beyin hasarı, kalpte hasar, fetal ölüm, düşük ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesi bilinç kaybına da neden olmakla birlikte, bilinç kaybı yaşayan kişilerin zehirlenmeye daha şiddetli maruz kaldığını gösterir. Kullanılan her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine sahip olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat edilmeli. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan (bina aydınlığına bağlı) şofben asla çalıştırılmamalı. Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekâna takılmalı, şofbenin montajı mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle alçak basınçlı lodoslu havalarda karbonmonoksit zehirlenmeleri kaynaklı ölüm olaylarında artış görüldüğü için eğer bacalar standartlara uygun değilse alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı, Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli, Dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1m. daha yüksekte olması sağlanmalı ve baca şapkası mutlaka takılmalı,

Binaların yangından korunması yönündeki mevzuat hükümlerine uyulmasına özen gösterilmelidir. Lodos esintisinin etkili olduğu süre boyunca gerekmedikçe soba yakılmamalıdır, yanmakta olan soba yatmadan evvel mutlak surette söndürülmelidir. Bina yanlarında veya çatı saçak altlarında yürümemeye veya durmamaya özen gösterilmelidir. Kopan, sarkan ve yere düşen elektrik hatlarına ve kablolarına yaklaşmayınız ve bu gibi durumları 186 no’lu telefondan Elektrik Arıza Servisi’ne bildirilmelidir. Çökme veya yangın tehlikesinin bulunduğu durumlarda derhal 112 no’lu telefondan İtfaiye Servisi’, ortaya çıkabilecek acil sağlık sorunlarında yine 112 no’lu telefondan Acil Yardım Servisi aranmalıdır.”