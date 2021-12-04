Kars protokolü engelli vatandaşlarla kahvaltıda buluştu

Kars karayollarında engelliler ile alakalı kahvaltı programı düzenlendi.

Programa 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Vali Türker Öksüz, Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ve engelli vatandaşlar katıldı. Programda Kars genelinde engelli vatandaşlara sunulan hizmet ve destekler ile alakalı Kars il Aile Sosyal Politikalar Müdürü Doğan Yıldız brifing verdi.

Kahvaltıda engelli vatandaşlar ile sohbet eden protokol, Kars genelinde engelleri aşmak için her türlü hizmetin ve desteğin devam edeceğini vurguladı. 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, engelsiz yaşanabilir bir hayat için her türlü hizmeti ve desteği devlet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde sunmaya devam edeceklerini ve engelleri aşmanın bütün insanlığın görevi olduğunu söyledi.