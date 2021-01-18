Kars polisinden ‘şok’ uygulama

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan ‘şok’ uygulamada çok sayıda silah, mühimmat ve aranması bulunan 19 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın talimatlarıyla kent genelinde başlatılan ‘şok’ uygulamada, çok sayıda polis görev aldı. Kent giriş çıkış noktaları ve önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet fişek, 1 adet elektroşok cihazı ele geçirildi.

Uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca kentte uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.

“Vatandaşlar uygulamalardan memnun”

Öte yandan Kars’ta göreve başladığı günden itibaren özellikle vatandaşların huzur ve güven ortamının sağlanmasına çok önem veren İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç’ın hayata geçirdiği uygulamalardan çok memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, uygulamaların sık sık devam etmesini istedi.

Kentte yapılan uygulamalardan dolayı cadde ve sokaklardan çok rahat korkmadan dolaştıklarını ifade eden vatandaşlar, “Cadde ve sokaklardan polis ekiplerinin olması bizleri memnun ediyor. Çoluk çocuğumuz rahatlıkla dışarıda dolaşabiliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Biz yapılan uygulamalardan çok memnunuz” diye duygularını dile getirdiler.