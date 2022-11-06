Kars polisi ses yarışması düzenliyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, “Sesimiz Emniyette-2” ses yarışması düzenliyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ses yarışmasının 2’ncisi başladı.

Yarışmaya lise ve üniversite öğrencileri ile veli izin belgesi olan 18 yaş altı öğrenciler başvurabilecek. Ödüllü yarışmaya başvurular 11 Kasım 2022 tarihine kadar Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne yapılabilecek.