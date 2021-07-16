banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!

Kars Otogarı’nda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşlar otogarın yolunu tuttu.

KARS 16.07.2021, 13:08
Kars Otogarı’nda bayram yoğunluğu
banner502

Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşlar otogarın yolunu tuttu.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar Kars Otogarı’na akın etti. Biletini günler öncesinden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Kars Otogarı’na gelen vatandaşlar, günler öncesinden bilet aldıklarını ve bayramı yakınlarıyla birlikte geçirmek için yola çıktıklarını belirttiler.

Kars Otogarı’nda yaşanan yoğunluk otobüs işletmelerinin yüzünü güldürdü. Uzun süredir doğru dürüst iş yapamadıklarını ifade eden otobüs işletme sahipleri, bayramdan sonra işlerinin yine duracağını kaydettiler.

Kars Otogarı’na erken saatlerde gelen vatandaşlar daha sonra otobüslerine binerek bayram yolculuğuna başladı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501